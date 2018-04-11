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оновлено
11.04.2018
19:15

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• Северский Донец . • Станично . • УК Украины . • криминалисты . • переквалификация

На Луганщине на мине подорвалась семья из четырех человек

На Луганщине на мине подорвалась семья из четырех человек

Возле автомобиля обнаружены четыре обугленных трупа. Капитал >>  сьогодні, 17:44

57-летние супруги, их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой 7 апреля выехали из села на своем автомобиле Chevrolet Niva в неизвестном направлении. 9 апреля в полицию обратился их сосед, сообщив, что семья исчезла.

Во время проведения розыскных мероприятий полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Chevrolet Niva недалеко от реки Северский Донец, что непосредственно находится на линии разграничения. Возле автомобиля обнаружены четыре обугленных трупа.

По предварительным данным, автомобиль подорвался на противотанковой мине. На месте происшествия в настоящее время продолжают работать эксперты криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос о переквалификации на ст. 258 УК Украины (Террористический акт).

Исчезнувшие в Луганской области четверо жителей села Песчаное Станично-Луганского района подорвались на взрывном устройстве недалеко от реки Северский Донец, в результате подрыва все четверо погибли.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

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