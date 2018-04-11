Автомобиль наехал на неустановленное взрывное устройство около линии соприкосновения. Луганский радар >> сьогодні, 17:48

Происшествие расследует прокуратура Луганской области. Украина сегодня >> сьогодні, 17:20

В Луганской области на пока неустановленном устройстве подорвался автомобиль погибли четыре человека. Новости N >> сьогодні, 17:46