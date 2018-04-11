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оновлено
11.04.2018
19:10

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• Луганская область . • инцидент . • происшествие . • прокуратура . • соприкосновение

В Луганской области подорвалось авто: четверо погибших

В Луганской области подорвалось авто: четверо погибших

Автомобиль наехал на неустановленное взрывное устройство около линии соприкосновения. Луганский радар >>  сьогодні, 17:48

Происшествие расследует прокуратура Луганской области. Украина сегодня >>

В Луганской области на пока неустановленном устройстве подорвался автомобиль погибли четыре человека. Новости N >>

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Новости N: В Луганской области подорвалось авто: четверо погибших

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