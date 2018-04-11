Как отмечается, возле машины обнаружили четыре обугленных трупа. Главком >> сьогодні, 18:17
Сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области. 0642.ua — сайт города Луганска >>
В автомобиле выявлены 4 обугленные трупы». Ведомости >>
На линии разграничения в селе Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей. forUm >>
В селе Песчаное Луганской области на линии разграничения на взрывном устройстве подорвался автомобиль с семьей, погибли 57-летние супруги и их 38-летний сын со своей гражданской женой-сверстником. Главком >>