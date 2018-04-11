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оновлено
11.04.2018
19:10

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В Луганской области на линии разграничения подорвался автомобиль с мирными жителями

В Луганской области на линии разграничения подорвался автомобиль с мирными жителями

Как отмечается, возле машины обнаружили четыре обугленных трупа. Главком >>  сьогодні, 18:17

Сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области. 0642.ua — сайт города Луганска >>

В автомобиле выявлены 4 обугленные трупы». Ведомости >>

На линии разграничения в селе Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей. forUm >>

В селе Песчаное Луганской области на линии разграничения на взрывном устройстве подорвался автомобиль с семьей, погибли 57-летние супруги и их 38-летний сын со своей гражданской женой-сверстником. Главком >>

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Ведомости: На линии разграничения в Луганской области подорвался автомобиль Главком: В Луганской области на линии разграничения подорвался автомобиль с мирными жителями

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