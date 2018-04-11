Как отмечается, возле машины обнаружили четыре обугленных трупа. Главком >> сьогодні, 18:17

Сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 16:25

В автомобиле выявлены 4 обугленные трупы». Ведомости >> сьогодні, 17:07

На линии разграничения в селе Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей. forUm >> сьогодні, 17:29