Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена. Новости Херсонщины >> сьогодні, 18:52
Во время Пасхальных праздников Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области призывает граждан сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности во время пребывания в местах с массовым скоплением людей. Херсон Онлайн >>
В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления сепаратистской или террористической деятельности просим сообщить об этом в Управление СБУ в Херсонской области по телефону круглосуточной горячей линии (097) 131 24 71 или на электронный почтовый ящик: usbu_hes@ssu.gov.ua Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена. Kherson.net.ua >>