Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена. Новости Херсонщины >> сьогодні, 18:52

Во время Пасхальных праздников Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области призывает граждан сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности во время пребывания в местах с массовым скоплением людей. Херсон Онлайн >> сьогодні, 16:54