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оновлено
05.04.2018
13:45

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• Мосийчук . • Эспрессо . • взрыв . • камеры наружного наблюдения . • телеканал

СБУ обнародовала мотив взрыва у телеканала Эспрессо

СБУ обнародовала мотив взрыва у телеканала Эспрессо

В ходе следствия исследовали мопед, на который установили взрывное устройство. Голос столицы >>  сьогодні, 12:36

В ходе следствия исследовали мопед, на который установили взрывное устройство. В целом допросили около 800 человек: жителей близлежащих домов, сотрудников телеканала Эспрессо и другие. Исследованы более 10 тыс телефонных звонков.

Также были изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения 112 канала, что и помогло следствию выйти на подозреваемых.

Ранее вчера сообщалось, что покушение на Мосийчука изначально планировалось под телеканалом 112. 

Мотив взрыва у телеканала Эспрессо - дестабилизация ситуации в Украине. Об этом во время брифинга сообщили заместитель главы СБУ Виктор Кононенко и первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

В ходе расследования были четыре рабочих версии, - три из них касались народного депутата от РПЛ Игоря Мосийчука.

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СБУ обнародовала мотив взрыва у телеканала Эспрессо

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