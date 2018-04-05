В ходе следствия исследовали мопед, на который установили взрывное устройство. Голос столицы >> сьогодні, 12:36

В ходе следствия исследовали мопед, на который установили взрывное устройство. В целом допросили около 800 человек: жителей близлежащих домов, сотрудников телеканала Эспрессо и другие. Исследованы более 10 тыс телефонных звонков.

Также были изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения 112 канала, что и помогло следствию выйти на подозреваемых.

Ранее вчера сообщалось, что покушение на Мосийчука изначально планировалось под телеканалом 112.

Мотив взрыва у телеканала Эспрессо - дестабилизация ситуации в Украине. Об этом во время брифинга сообщили заместитель главы СБУ Виктор Кононенко и первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

В ходе расследования были четыре рабочих версии, - три из них касались народного депутата от РПЛ Игоря Мосийчука.