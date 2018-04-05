Третьего подозреваемого задержали на территории Киевской области и сейчас с ним проводят следственные действия. ЛИГАБизнесИнформ >> сьогодні, 11:42

По версии СБУ, они изготовили взрывное устройство и установили на мопед. Григоряну и Лысаку сообщили о подозрении заочно, так как сейчас они находятся в России. Им инкриминируют покушение на жизнь и здоровье и террористическую атаку.

Третьего подозреваемого задержали на территории Киевской области и сейчас с ним проводят следственные действия.

Мужчины, совершившие теракт, прибыли на территорию Украины из временно оккупированного Крыма К организации взрыва у телеканала Эспрессо в октябре 2017 года причастен сотрудник Генштаба России, имя которого не установлено. Об этом сообщили представители прокуратуры и Службы безопасности Украины во время брифинга.

Осуществили взрыв некие Григорян и Лысак. Как стало известно в ходе расследования, оба они попали в Украину с территории временно оккупированного Крыма.