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оновлено
05.04.2018
13:45

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• Эспрессо . • генштаб . • сотрудник . • телеканал . • теракт

Взрыв у телеканала Эспрессо организовал представитель Генштаба РФ

Взрыв у телеканала Эспрессо организовал представитель Генштаба РФ

Третьего подозреваемого задержали на территории Киевской области и сейчас с ним проводят следственные действия. ЛИГАБизнесИнформ >>  сьогодні, 11:42

По версии СБУ, они изготовили взрывное устройство и установили на мопед. Григоряну и Лысаку сообщили о подозрении заочно, так как сейчас они находятся в России. Им инкриминируют покушение на жизнь и здоровье и террористическую атаку.

Третьего подозреваемого задержали на территории Киевской области и сейчас с ним проводят следственные действия.

Мужчины, совершившие теракт, прибыли на территорию Украины из временно оккупированного Крыма К организации взрыва у телеканала Эспрессо в октябре 2017 года причастен сотрудник Генштаба России, имя которого не установлено. Об этом сообщили представители прокуратуры и Службы безопасности Украины во время брифинга.

Осуществили взрыв некие Григорян и Лысак. Как стало известно в ходе расследования, оба они попали в Украину с территории временно оккупированного Крыма.

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ФОТО:

ЛИГАБизнесИнформ: СБУ: Взрыв у канала Эспрессо организовал сотрудник Генштаба РФ

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Взрыв у телеканала Эспрессо организовал представитель Генштаба РФ

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