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оновлено
05.04.2018
03:10

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• Втора мировых войн . • Дунай . • Первая мировая войны . • взрывные устройства . • поднятие уровня воды

В Измаиле всплыла мина весом в полтонны - ФОТО

В Измаиле всплыла мина весом в полтонны - ФОТО

У побережья Измаила Одесской области всплыла боевая мина времен Первой мировой войны весом в полтонны. Вести-UA >>  вчора, 23:25

Сразу же была обеспечена охрана территории вокруг мины, - рассказал одесский градоначальник, добавив, что сегодня около шести часов вечера начались работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силами Национальной полиции, Патрульной полиции и Национальной гвардии проводятся работы по формированию зоны безопасности, - заверил Абрамченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в воскресенье вечером, 11 февраля, полиция обнаружила большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану. Боеприпасы были найдены в доме 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района.

Возле побережья города Измаил Одесской области всплыла боевая мина времен Первой мировой весом в полтонны. Взрывное устройство всплыло из-за поднятия уровня воды в Дунае. Как сообщил в среду, 4 апреля, городской голова Андрей Абрамченко, взрывное устройство весом в 480 килограмм всплыло из-за поднятия уровня воды в Дунае.

Мину отнесло течение практически на 80 километров и прибило к берегу. Ее диаметр - 77 сантиметров. Она была поставлена на вооружение в годы Первой мировой войны.

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ФОТО:

Вести-UA: К украинским берегам прибило мину весом в полтонны

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