Пострадавший был госпитализирован в республиканский травматологический центр. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 13:25

Житель оккупированного Донецка пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в Ленинском районе города. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 13:09