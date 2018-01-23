В момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники управления полиции охраны. Вести-UA >> сьогодні, 16:22

В Кагарлыке Киевской области 22 января произошло вооруженное нападение на депутата областного совета. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 13:33