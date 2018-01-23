Наприклад:
В момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники управления полиции охраны. Вести-UA >> сьогодні, 16:22
В Кагарлыке Киевской области 22 января произошло вооруженное нападение на депутата областного совета. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
Полиция имя депутата не называет, однако глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган сообщил, что покушение было совершено на депутата облсовета Виталия Карлюка от партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Вести-UA >>
Думка користувачів ресурсу Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР