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оновлено
23.01.2018
20:55

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Мітки сюжету

• Уголовный кодекса Украины . • изолятор временного содержания . • киевщина . • полиция . • хулиганство

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На Киевщине совершено вооруженное нападение на депутата от БПП

На Киевщине совершено вооруженное нападение на депутата от БПП

В момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники управления полиции охраны. Вести-UA >>  сьогодні, 16:22

В Кагарлыке Киевской области 22 января произошло вооруженное нападение на депутата областного совета. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Полиция имя депутата не называет, однако глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган сообщил, что покушение было совершено на депутата облсовета Виталия Карлюка от партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Вести-UA >>

ФОТО:

Вести-UA: На Киевщине совершено вооруженное нападение на депутата от БПП

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— A ja podumav, shcso na lisogo kanonira napali, - News

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