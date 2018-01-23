Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Олигарх медиа >> сьогодні, 13:16

В г. Кагарлык Киевской области «на горячем» был задержан мужчина, который угрожал подорвать депутата Киевоблсовета. Город Киев >> сьогодні, 10:49

В момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Киевской области. CityNews >> сьогодні, 12:57

Устанавливаются мотивы нападения на депутата. ГолосUA >> сьогодні, 13:10