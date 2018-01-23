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оновлено
23.01.2018
20:55

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Мітки сюжету

• Уголовный кодекса Украины . • депутат . • изолятор временного содержания . • киевщина . • нападение

Персони

В Киевской области мужчина ударил по голове депутата облсовета, а после угрожал муляжом гранаты (ФОТО)

В Киевской области мужчина ударил по голове депутата облсовета, а после угрожал муляжом гранаты (ФОТО)

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Олигарх медиа >>  сьогодні, 13:16

В г. Кагарлык Киевской области «на горячем» был задержан мужчина, который угрожал подорвать депутата Киевоблсовета. Город Киев >>

В момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Киевской области. CityNews >>

Устанавливаются мотивы нападения на депутата. ГолосUA >>

Мужчину задержали и посадили в следственный изолятор На Киевшине полицейские на горячем задержали вооруженного человека, напавшего на депутата Киевского областного совета. Об этом ОЛИГАРХ узнал из сообщения пресс-службы областного управления Нацполиции. Олигарх медиа >>


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На Киевщине мужчина напал на депутата с муляжом гранаты forUm

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