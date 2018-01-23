Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Олигарх медиа >> сьогодні, 13:16
В г. Кагарлык Киевской области «на горячем» был задержан мужчина, который угрожал подорвать депутата Киевоблсовета. Город Киев >>
В момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Киевской области. CityNews >>
Устанавливаются мотивы нападения на депутата. ГолосUA >>
Мужчину задержали и посадили в следственный изолятор На Киевшине полицейские на горячем задержали вооруженного человека, напавшего на депутата Киевского областного совета. Об этом ОЛИГАРХ узнал из сообщения пресс-службы областного управления Нацполиции. Олигарх медиа >>