Розширений пошук
Наприклад: Петро Порошенко
оновлено
23.01.2018
20:55

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Батькивщина . • Фейсбук . • киевщина . • нападение . • покушение

Персони

Совершено покушение на депутата Киевского облсовета

Совершено покушение на депутата Киевского облсовета

"Было совершено покушение на депутата Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Виталия Карлюка. Багнет >>  сьогодні, 10:40

26 сентября 2017 года из устроенной Виталием Карлюком драки была приостановлена сессия Киевоблсовета. Тогда депутат Карлюк вырвал микрофон с рабочего места спикера КОС Анны Стариковой. КиевВласть >>

Нападение было совершено в городе Кагарлык сразу после того, как Виталий Карлюк закончил встречу с избирателями и вышел из помещения", - написал Александр Горган. Багнет >>

ФОТО:

Багнет: Совершено покушение на депутата Киевского облсовета

Калейдоскоп подій




© 1998–2018 <МЕТА>