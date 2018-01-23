"Было совершено покушение на депутата Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Виталия Карлюка. Багнет >> сьогодні, 10:40

26 сентября 2017 года из устроенной Виталием Карлюком драки была приостановлена сессия Киевоблсовета. Тогда депутат Карлюк вырвал микрофон с рабочего места спикера КОС Анны Стариковой. КиевВласть >> сьогодні, 09:01