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оновлено
22.01.2018
07:54

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• Москва . • ТАСС со ссылкой . • взрывчатка . • минирование . • угроза

В здании мэрии Москвы кинологи искали взрывчатку - росСМИ

В здании мэрии Москвы кинологи искали взрывчатку - росСМИ

Здание столичной мэрии охраняет вневедомственная охрана управления Росгвардии по Москве. ЛИГАБизнесИнформ >>  вчора, 22:23

"Была проведена полная проверка. Информация об угрозе не подтвердилась, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ в ходе работы кинологов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание столичной мэрии охраняет вневедомственная охрана управления Росгвардии по Москве.

Неизвестный сообщил о минировании здания мэрии столицы России В Москве (Россия) кинологи искали взрывчатку в столичной мэрии после сообщения неизвестного о минировании. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

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ЛИГАБизнесИнформ: Неизвестный сообщил о взрывчатке в мэрии Москвы - росСМИ

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