"Была проведена полная проверка. Информация об угрозе не подтвердилась, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ в ходе работы кинологов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание столичной мэрии охраняет вневедомственная охрана управления Росгвардии по Москве.

Неизвестный сообщил о минировании здания мэрии столицы России В Москве (Россия) кинологи искали взрывчатку в столичной мэрии после сообщения неизвестного о минировании. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах.