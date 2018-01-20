Запись Киллерам пообещали 50 тысяч долларов за мое убийство, - Геращенко впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм >> сьогодні, 15:36
20 января 2017 года в Киеве были задержаны двое граждан Украины, которые готовили покушение на жизнь Антона Геращенко. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
Как заявил сам Антон Геращенко, подозреваемые в покушении на него граждане Украины Святослав Жиренко и Дмитрий Якуб. Новости Сумм >>
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