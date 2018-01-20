Запись Киллерам пообещали 50 тысяч долларов за мое убийство, - Геращенко впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм >> сьогодні, 15:36

20 января 2017 года в Киеве были задержаны двое граждан Украины, которые готовили покушение на жизнь Антона Геращенко. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 14:48