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оновлено
20.01.2018
19:00

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• Белгород . • Геращенко . • Тихонов . • киллеры . • контрразведка

Киллерам пообещали 50 тысяч долларов за мое убийство, - Геращенко

Киллерам пообещали 50 тысяч долларов за мое убийство, - Геращенко

Запись Киллерам пообещали 50 тысяч долларов за мое убийство, - Геращенко впервые появилась Останні новини Сум. Новости Сумм >>  сьогодні, 15:36

20 января 2017 года в Киеве были задержаны двое граждан Украины, которые готовили покушение на жизнь Антона Геращенко. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Как заявил сам Антон Геращенко, подозреваемые в покушении на него граждане Украины Святослав Жиренко и Дмитрий Якуб. Новости Сумм >>


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— та на 500 грн накупити йому хотдогів.може б вдавилось само вилизуючи упаковки. - тратата
— может 50 тыс. гривен??? - News
— Хіба шо на ферму корито після свиней вилизувать... - Скажений Котяра
— Надо было ему просто борщеца дать понажористей, так он бы сам подавился. - News
— Надо было ему просто борщеца дать понажористей, так он бы сам подавился. - Lysapet
— Кому нужно это гав..о? - Алек

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