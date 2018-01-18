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оновлено
18.01.2018
17:41

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• Вооруженные силы Украины . • гранатометы . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • стрелковое оружие

За сутки позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 7 раз, погибли трое военнослужащих - штаб

За сутки позиции ВСУ на Донбассе обстреляли 7 раз, погибли трое военнослужащих - штаб

Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия. Час.ua >>  сьогодні, 10:00

Из минометов такого же калибра захватчики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - провоцировали воинов ВСУ на боевое противостояние неподалеку Новотроицкого.

Особую огневую активность противник также проявлял в пригороде Авдеевки.

В частности, на подступах к этому прифронтовому городу агрессор более часа вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один военнослужащий.

Также с грустью сообщаем, что, за минувшие сутки, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва техники на мине, ранения несовместимо с жизнью получили двое наших воинов.

Еще пятеро военнослужащих получили боевых травм", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ВСУ в двух случаях были вынуждены открывать огонь из вооружения не запрещенного минского соглашениями.

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки совершили 7 обстрелов позиций ВСУ, трое украинских военнослужащих погибли, еще 5 получили ранения, передает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики активизировались в темное время суток в районе Светлодарской дуги. Враг вел огонь из гранатометов различных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении оккупанты нарушали договоренности о прекращении огня из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песков.

Час.ua
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