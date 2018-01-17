СММ ОБСЕ так и не получила гарантий безопасности от НВФ ОРДО на проведение указанных работ" Деловая столица (газета) >> сьогодні, 11:29

16 января боевики отказались предоставить гарантии безопасности ОБСЕ, чем сорвали проведение указанных работ. Слово и Дело >> сьогодні, 11:09