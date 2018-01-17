СММ ОБСЕ так и не получила гарантий безопасности от НВФ ОРДО на проведение указанных работ" Деловая столица (газета) >> сьогодні, 11:29
16 января боевики отказались предоставить гарантии безопасности ОБСЕ, чем сорвали проведение указанных работ. Слово и Дело >>
Боевики ОРДО помешали представителям СММ ОБСЕ провести работы по обслуживанию камеры видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции Об этом информирует украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), передает "ДС". "...16 января 2018 г. боевиками НВФ ОРДО было сорвано проведение СММ ОБСЕ плановых работ по обслуживанию камеры видеонаблюдения, расположенной на Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Деловая столица (газета) >>