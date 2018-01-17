Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы, состояние их здоровья оценивается, как удовлетворительное. Ukrainianwall >> сьогодні, 10:58

Все раненые оперативно доставлены в одну из местных больниц.

Причины и подробности трагедии выясняются, на месте подрыва работает оперативная группа штаба АТО.

Два военнослужащих скончались от смертельных ранений. Пятеро других бойцов АТО получили различные травмы, однако их жизни ничего не угрожает Сегодня, 17 января, при выполнении боевого задания на луганском направлении фронта на неизвестном взрывном устройстве подорвалось транспортное средство бойцов АТО. Несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих ВСУ, сообщила пресс-служба штаба антитеррористической операции в Донбассе.

Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы, состояние их здоровья оценивается, как удовлетворительное.