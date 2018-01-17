Розширений пошук
оновлено
17.01.2018
17:00

Актуальні теми

Мітки сюжету

• бойцы . • военнослужащие . • подрыв . • травма . • фугас

В зоне АТО на фугасе подорвался транспорт ВСУ: есть погибшие

В зоне АТО на фугасе подорвался транспорт ВСУ: есть погибшие

Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы, состояние их здоровья оценивается, как удовлетворительное. Ukrainianwall >>  сьогодні, 10:58

Все раненые оперативно доставлены в одну из местных больниц.

Причины и подробности трагедии выясняются, на месте подрыва работает оперативная группа штаба АТО.

Два военнослужащих скончались от смертельных ранений. Пятеро других бойцов АТО получили различные травмы, однако их жизни ничего не угрожает Сегодня, 17 января, при выполнении боевого задания на луганском направлении фронта на неизвестном взрывном устройстве подорвалось транспортное средство бойцов АТО. Несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих ВСУ, сообщила пресс-служба штаба антитеррористической операции в Донбассе.

Еще пятеро военнослужащих получили боевые травмы, состояние их здоровья оценивается, как удовлетворительное.

В Киеве полиция разоблачила организаторов "интимного" бизнеса
Ввести войска в Украину Путина просил не только Янукович - посол
Луценко назвал "наибольшую ошибку прошлого года"
Кабмин одобрил создание Морской администрации

ФОТО:

Медиа-Центр «Вчасно UA»: В зоне АТО на фугасе подорвались бойцы ВСУ: есть погибшие

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2018 <МЕТА>