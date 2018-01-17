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оновлено
17.01.2018
16:54

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• Донбасс . • взрывчатка . • военнослужащие . • ранение . • соболезнование

Двое украинских военнослужащих подорвались на Донбассе, ещё пятеро получили травмы

Двое украинских военнослужащих подорвались на Донбассе, ещё пятеро получили травмы

"Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Mig.com.ua >>  сьогодні, 13:06

Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения несовместимые с жизнью получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевых травм, говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья раненых удовлетворительное. Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ричины и подробности происшествия сейчас выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки, 16 января, участники незаконных вооруженных формирований три раза открывали огонь по позициям украинских военных, в результате чего боевые травмы получили двое военнослужащих.

В среду, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на взрывчатке погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Инцидент произошел на луганском направлении.

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