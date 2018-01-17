"Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Mig.com.ua >> сьогодні, 13:06

Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения несовместимые с жизнью получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевых травм, говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья раненых удовлетворительное. Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ричины и подробности происшествия сейчас выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки, 16 января, участники незаконных вооруженных формирований три раза открывали огонь по позициям украинских военных, в результате чего боевые травмы получили двое военнослужащих.

В среду, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на взрывчатке погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Инцидент произошел на луганском направлении.