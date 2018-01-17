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17.01.2018
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Одесский «гранатометчик» получил пожизненный срок за двойное убийство на востоке Украины

Одесский «гранатометчик» получил пожизненный срок за двойное убийство на востоке Украины

Аналогичное наказание назначили сообщнику одессита - жителю Николаевской области. Украина криминальная >>  вчора, 17:05

По версии обвинения, незадолго до этого, 4 декабря 2015 года, Петр Д. и его друг зверски умертвили в прифронтовой Марьинке Донецкой области 80-летнюю школьную учительницу Тамару Моргачеву и ее взрослого сына Сергея, фермера, который накануне преступления выручил крупную сумму денег за сельхозпродукцию. Их избивали руками и ногами, ломая кости и разрывая внутренние органы. Женщина скончалась от побоев, мужчину добили ударом ножа. После этого у убитых похитили 10 тысяч долларов, такую же сумму в гривнах и драгоценности на 23 тысячи грн.

Правоохранители оперативно установили личности предполагаемых убийц и задержали их - одного на съемной квартире в Одессе, другого дома в Николаевской области. Первоначально задержанные утверждали, что их и близко не было в Марьинке в тот страшный вечер, поскольку они демобилизовались еще в сентябре и с тех пор в прифронтовую полосу не возвращались. Однако обоих мужчин зафиксировали видеокамеры марьинского магазина и опознала продавщица. Когда им предъявили эти улики, они поведали другую версию: да, мол, приезжали 4 декабря в Донецкую область, но не убивать и грабить, а помочь возлюбленной Петра, у которой были проблемы с бывшим мужем – тем самым фермером Сергеем Моргачевым. Не застав женщины дома и не найдя ее обидчика, они якобы вернулись в Одессу.

Коллегия посчитала показания обвиняемых ложными, а доказательства их вины, наоборот, убедительными. Содеянное мужчинами квалифицировали по пунктам 1, 6, 12 части 2 ст. 115, части 4 ст. 187, части 1 ст. 263 и части 1 ст. 345 УК Украины – умышленное убийство двух человек, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц; разбойное нападение, направленное на завладение имуществом в крупных размерах, совершенное группой и сопряженное с причинением тяжких телесных повреждений; незаконное обращение со взрывными устройствами и угроза убийством в отношении работника правоохранительных органов. Все это потянуло на максимальное наказание в виде бессрочного заключения.

Суд также удовлетворил заявленный в рамках уголовного производства гражданский иск потерпевшего – сына и внука убитых. Преступникам надлежит компенсировать ему моральный ущерб в размере 2 млн 200 тысяч грн. // «Думская»

Суровый приговор был вынесен накануне Нового года коллегией из двух судей и троих присяжных заседателей. Аналогичное наказание назначили сообщнику одессита – жителю Николаевской области.

«Думская» писала о задержании Петра Д. Когда к нему пришли полицейские, он оказал сопротивление и даже угрожал взорвать пять боевых гранат РГД-5 и Ф-1 (впоследствии ветеран утверждал, что нашел их в парке Шевченко). Переговоры с ним вел замначальника ГУНП Алексей Вдовиченко. Офицеру удалось уговорить гражданина сдаться.

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Багнет: Одесского "гранатометчика" приговорили к пожизненному за двойное убийство

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Одесского "гранатометчика" приговорили к пожизненному за двойное убийство
Одесский «гранатометчик» получил пожизненный срок за двойное убийство на востоке Украины

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