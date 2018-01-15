В Кропивницком возле супермаркета было обнаружено взрывное устройство на основе гранаты к подствольному гранатомету. Ведомости >> вчора, 19:54

Некоторое количество совершенных преступлений с использованием гранат и взрывных устройств раскрыто, преступники установлены и задержаны, но это борьба уже с последствиями. Телеграф >> вчора, 19:04