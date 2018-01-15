В Кропивницком возле супермаркета было обнаружено взрывное устройство на основе гранаты к подствольному гранатомету. Ведомости >> вчора, 19:54
Некоторое количество совершенных преступлений с использованием гранат и взрывных устройств раскрыто, преступники установлены и задержаны, но это борьба уже с последствиями. Телеграф >>
Сейчас полиция ежедневно изымает большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, но внедрение временных поселениях мер позволило бы более эффективно противодействовать тому потоку оружия, идущий из зоны АТО к мирным регионов нашей страны". Ведомости >>