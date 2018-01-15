Розширений пошук
оновлено
15.01.2018
03:13

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Мітки сюжету

• Аброськин . • Белгород . • первый заместитель главы . • полиция . • расширение

Аброськин выступает за расширение полномочий полиции

Аброськин выступает за расширение полномочий полиции

В Кропивницком возле супермаркета было обнаружено взрывное устройство на основе гранаты к подствольному гранатомету. Ведомости >>  вчора, 19:54

Некоторое количество совершенных преступлений с использованием гранат и взрывных устройств раскрыто, преступники установлены и задержаны, но это борьба уже с последствиями. Телеграф >>

Сейчас полиция ежедневно изымает большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, но внедрение временных поселениях мер позволило бы более эффективно противодействовать тому потоку оружия, идущий из зоны АТО к мирным регионов нашей страны". Ведомости >>

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Ведомости: Аброськин: "В Нацполиции Украины отсутствуют законные инструменты для противостояния постоянным взрывам"

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