Когда взорвалась Васильковская нефтебаза, пресс-служба Бибы заявляла о теракте. RedAxe Media >> вчора, 21:32
Летом 2015 года на Васильковской нефтебазе, принадлежащей БРСМ- Нафта, произошла трагедия. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
Как известно из судебных реестров, высший административный суд Украины 6 декабря 2017 года подтвердил законность доначисления ООО «Стейт Оил» (управляющая компания операционной деятельности сети АЗС, которой руководит единолично Андрей Биба ) 1.8 млрд. Гривен налога на прибыль и акциз. Politica.com.ua >>
Есть информация, что и нефтебаза, и находящееся на ней топливо, были продана Бибой накануне пожара. Также у следствия возникли вопросы по технике безопасности, а также о том, какие нерегламентные работы велись на нефтебазе. RedAxe Media >>