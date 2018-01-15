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оновлено
15.01.2018
03:13

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• Бибой . • Стейт . • активы . • нафта . • нефтебаза

Что стоит за cкандальной продажей Бибой сети АЗС БРСМ-Нафта

Что стоит за cкандальной продажей Бибой сети АЗС БРСМ-Нафта

Когда взорвалась Васильковская нефтебаза, пресс-служба Бибы заявляла о теракте. RedAxe Media >>  вчора, 21:32

Летом 2015 года на Васильковской нефтебазе, принадлежащей БРСМ- Нафта, произошла трагедия. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Как известно из судебных реестров, высший административный суд Украины 6 декабря 2017 года подтвердил законность доначисления ООО «Стейт Оил» (управляющая компания операционной деятельности сети АЗС, которой руководит единолично Андрей Биба ) 1.8 млрд. Гривен налога на прибыль и акциз. Politica.com.ua >>

Есть информация, что и нефтебаза, и находящееся на ней топливо, были продана Бибой накануне пожара. Также у следствия возникли вопросы по технике безопасности, а также о том, какие нерегламентные работы велись на нефтебазе. RedAxe Media >>

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Politica.com.ua: Что стоит за продажей Бибой сети АЗС «БРСМ-Нафта» RedAxe Media: Что стоит за продажей Бибой сети АЗС «БРСМ-Нафта»

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