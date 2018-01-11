Не все наши боевые безвозвратные потери вчера случились в результате обстрелов. dnews.dn.ua >> сьогодні, 09:52

На Донбассе за прошедшие сутки двое украинских военных подорвались на взрывчатке во время выполнения боевого задания, еще один военный погиб в результате обстрела боевиков Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в эфире "112 Украина". 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 09:49

Двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания". Это произошло на донецком направлении. 1news.info >> сьогодні, 09:49