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оновлено
11.01.2018
13:00

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• Донбасс . • взрывчатка . • задание . • обстрел . • пресс-центр

В штабе АТО уточнили обстоятельства гибели военных на Донбассе

В штабе АТО уточнили обстоятельства гибели военных на Донбассе

Не все наши боевые безвозвратные потери вчера случились в результате обстрелов. dnews.dn.ua >>  сьогодні, 09:52

На Донбассе за прошедшие сутки двое украинских военных подорвались на взрывчатке во время выполнения боевого задания, еще один военный погиб в результате обстрела боевиков Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в эфире "112 Украина". 62.ua — сайт города Донецка >>

Двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания". Это произошло на донецком направлении. 1news.info >>

Еще один боец АТО погиб в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. dnews.dn.ua >>

ФОТО:

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