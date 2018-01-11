Также спикер ГФС отрицает связь между взрывом в Черновцах и сегодняшними акциями протеста против изменений в таможенных правилах, которые проходят на границе с Польшей.

В то же время черновицкое издание Молодий буковинець сообщает, что причиной взрыва в ГФС якобы стало взрывное устройство, подброшенное неизвестным. Из здания эвакуировали более 100 сотрудников ведомства, на месте работают правоохранители и кинологи.

В местной полиции инцидент пока никак не комментируют.

Фото: molbuk.ua

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В Черновцах в здании Главного управления Государственной фискальной службы произошел взрыв, в результате которого пострадал человек. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила спикер ГФС Наталья Непряхина.

"Около 15:00 в помещении ГФС в Черновицкой области прогремел взрыв. Один человек пострадал, он сейчас в больнице. К счастью, он был легко ранен, сейчас ему оказывается медицинская помощь. Ведутся следственные действия", - сказала она.

"После завершения следственных действий будет приниматься решение, скорее всего, об усилении режима безопасности объекта", - добавила Непряхина.