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оновлено
09.01.2018
23:55

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• Фаст . • минирование . • роток . • электрички . • электропоезд

В Киеве заминировали два поезда

В Киеве заминировали два поезда

Неизвестный сообщил в полицию о минировании двух электропоездов в Киеве и Фастове. Слово и Дело >>  вчора, 23:20

"В 17:40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев - Роток. Деловая столица (газета) >>

Поезд задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиров эвакуированы" Телеграф >>

Два поезда в Киевской области заминированы. Reporter UA >>

Поезд был задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиры эвакуированы. Также неизвестный звонил в полицию и сообщила о минировании электропоезда № 6019 Киев-Фастов, который в данный момент находится в Фастове" На данный момент проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств. UAtoday >>

ФОТО:

Телеграф: Неизвестный заявил о минировании двух поездов в Киеве и Фастове Reporter UA: В Киевской области неизвестный сообщил о минировании двух поездов UAtoday: Полиция проверяет сообщение о минировании двух электричек

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