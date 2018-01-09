Неизвестный сообщил в полицию о минировании двух электропоездов в Киеве и Фастове. Слово и Дело >> вчора, 23:20

"В 17:40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев - Роток. Деловая столица (газета) >> вчора, 20:36

Поезд задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиров эвакуированы" Телеграф >> вчора, 20:58

Два поезда в Киевской области заминированы. Reporter UA >> вчора, 21:19