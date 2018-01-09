Неизвестный сообщил в полицию о минировании двух электропоездов в Киеве и Фастове. Слово и Дело >> вчора, 23:20
"В 17:40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев - Роток. Деловая столица (газета) >>
Поезд задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиров эвакуированы" Телеграф >>
Два поезда в Киевской области заминированы. Reporter UA >>
Поезд был задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиры эвакуированы. Также неизвестный звонил в полицию и сообщила о минировании электропоезда № 6019 Киев-Фастов, который в данный момент находится в Фастове" На данный момент проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств. UAtoday >>