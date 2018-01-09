258 УК Укpаины Cоздание теppоpиcтичеcкой гpуппы или теppоpиcтичеcкой оpганизации, cообщает Олешки.city. Центр журналистсикх расследований >> вчора, 14:29

Генический суд дал разрешение на проведение специального досудебного следствия в отношении гражданина Украины, который подозревается в совершении теракта в Новоалексеевке 14 апреля 2016 года. Такое решение было принято судом по ходатайству начальника 2-го отделения следственного отдела УСБУ в Херсонской области в рамках уголовного производствач.3ст. Херсон Daily >> вчора, 11:34

Как готовился и исполнялся теракт можно узнать из материалов судебного заседания. Херсон Онлайн >> вчора, 12:12