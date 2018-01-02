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02.01.2018
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За минувшие сутки на Донбассе погиб 1 военный - Минобороны

За минувшие сутки на Донбассе погиб 1 военный - Минобороны

Украинские военные один раз открывали огонь в ответ из стрелкового оружия. Еспресо TV >>  сьогодні, 14:31

"Оккупанты применили практически весь спектр стрелкового оружия и минометы калибра 82 мм, выпустив в нашу сторону 11 мин. Всего обстрел длился полтора часа. Украинские военные один раз открывали огонь в ответ из стрелкового оружия", - рассказал полковник.

Кроме того, как сообщается, возле Водяного и дважды неподалеку Павлополя боевики применили 120-мм и 82-мм минометы, выпустив всего 18 мин.

"Вчера погиб один украинский военный в результате подрыва на взрывном устройстве вблизи Новотошковского", - сообщил Мотузяник.

За прошедшие сутки, 1 января 2018 года, в зоне АТО поддерживаемые Россией боевики совершили всего 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, в том числе - с применением 82-мм и 120-мм минометов. Украинские военные один раз открывали огонь в ответ Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

По его словам, на Луганском направлении боевики один раз нарушили режим тишины вблизи Луганского: незаконные вооруженные формирования выпустили 4 мины калибра 82 мм и в течение 40 минут вели огонь из крупнокалиберного пулемета. В то же время на Донецком направлении сразу после полуночи боевики начали обстрел позиций украинских военных в районе Верхнеторецкого.

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Объектив (медиагруппа): За минувшие сутки на Донбассе погиб 1 военный – Минобороны Еспресо TV: В зоне АТО погиб украинский военный

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