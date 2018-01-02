В зоне АТО из-за подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный. Вести-UA >> сьогодні, 16:51

"В результате огневых провокаций ни один украинский военный не пострадал. Но без потерь не обошлось. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 13:22

В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий ВСУ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения несовместимые с жизнью». Факты >> сьогодні, 13:31

По украинским позициям в районе населенного пункта Луганское противник выпустил 4 мины калибром 82-мм, а также в течение 40 минут вел огонь из крупнокалиберного пулемета. УКРОП >> сьогодні, 15:38