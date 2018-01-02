На Донбассе за минувшие сутки в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фокус >> сьогодні, 15:07

По его словам, в целом на протяжении суток боевики осуществили 5 обстрелов позиций украинских военнослужащих по всей линии соприкосновения. Все обстрелы, сказал Мотузяник, были прицельными, в одном случае военнослужащие ВСУ вынуждены были открывать ответный огонь.

"Именно в результате вражеских огневых провокаций ни один украинский военный не пострадал. Но без потерь минувшие сутки, к сожалению, все же не обошлись. В районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения, несовместимые с жизнью", - сказал Мотузяник.

На Донбассе за минувшие сутки в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.