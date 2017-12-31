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оновлено
31.12.2017
18:02

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• военнослужащий . • военный . • госпиталь . • полковник . • пресс-секретарь

В зоне АТО подорвался украинский военный - штаб

В зоне АТО подорвался украинский военный - штаб

В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. dnews.dn.ua >>  сьогодні, 14:05

В зоне АТО подорвался украинский военный. Об этом сообщил сегодня, 31 декабря, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воина оперативно эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Сейчас его жизни ничто не угрожает", - заверил он.

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