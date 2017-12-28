В больницу с телесным повреждением, госпитализирован несовершеннолетний парень. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 11:30

Сообщение Трагедия на Луганщине: подросток подорвался, пытаясь распилить патрон наждачным кругом появились сначала на Луганский радар. Луганский радар >> сьогодні, 11:15