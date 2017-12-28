В больницу с телесным повреждением, госпитализирован несовершеннолетний парень. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 11:30
Сообщение Трагедия на Луганщине: подросток подорвался, пытаясь распилить патрон наждачным кругом появились сначала на Луганский радар. Луганский радар >>
Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник, в доме по месту своего проживания, получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга. 0642.ua — сайт города Луганска >>