Розширений пошук
оновлено
28.12.2017
16:10

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Мітки сюжету

• подросток . • полиция . • радиосвязь . • телесные повреждения . • трагедия

Трагедия на Луганщине: подросток подорвался, пытаясь распилить патрон наждачным кругом

Трагедия на Луганщине: подросток подорвался, пытаясь распилить патрон наждачным кругом

В больницу с телесным повреждением, госпитализирован несовершеннолетний парень. 0642.ua — сайт города Луганска >>  сьогодні, 11:30

Сообщение Трагедия на Луганщине: подросток подорвался, пытаясь распилить патрон наждачным кругом появились сначала на Луганский радар. Луганский радар >>

Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник, в доме по месту своего проживания, получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга. 0642.ua — сайт города Луганска >>


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