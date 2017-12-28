Сергей ЯНОВСКИЙ khersonci.com.ua Херсон Онлайн >> сьогодні, 11:30

Весь центр Херсона «перешерстили» вчера, 27 декабря, оперативники в поисках телефонной террористки, сообщившей о взрывных устройствах, якобы заложенных в банке и полиции. Херсон Онлайн >> сьогодні, 10:36

Установлено, что женщина всего несколько дней назад выписалась из районной больницы, но дома не появилась, зачем-то отправившись в областной центр. А до того она лечилась в психиатрической больнице, и адекватностью не отличается: от нее могут последовать и новые ложные сообщения о минировании. Херсон Daily >> сьогодні, 11:18