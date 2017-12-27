Сейчас полицией осуществляются все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании заведения. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:57

Полицейские эвакуировали около 240 человек, провели тщательный осмотр 6 этажей здания и прилегающей территории общей площадью 9 тыс. кв. м. Сообщение о том, что в одном из общежитий по улице Динамовский заложена взрывчатка, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 27 декабря около 00:07 от неизвестного мужчины. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:57