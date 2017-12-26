Запись Главный полицейский Херсонской области подвел итоги уходящего года впервые появилась на Новости Херсонщины. Новости Херсонщины >> сьогодні, 13:04

Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств значительно осложняет криминогенную обстановку в области, способствует росту совершения различных видов тяжких и особо тяжких преступлений. Херсонцы >> сьогодні, 09:43

Наибольший массив преступлений, которые совершаются на территории области - это кражи. Херсон Онлайн >> сьогодні, 09:54

Были задержаны 4 преступные группы общей численностью 13 человек, которые на территории Херсонской области использовали указанные технологии и особые методы конспирации.- Артур Иванович, что бы Вы пожелали херсонцам в преддверии новогодних праздников? Любимый Херсон >> сьогодні, 11:31