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оновлено
26.12.2017
14:56

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Мітки сюжету

• Херсонщина . • взрывчатые вещества . • незаконный оборот оружия . • полиция . • сотрудник уголовного розыска

Начальник полиции Херсонщины подвел итоги уходящего года

Начальник полиции Херсонщины подвел итоги уходящего года

Запись Главный полицейский Херсонской области подвел итоги уходящего года впервые появилась на Новости Херсонщины. Новости Херсонщины >>  сьогодні, 13:04

Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств значительно осложняет криминогенную обстановку в области, способствует росту совершения различных видов тяжких и особо тяжких преступлений. Херсонцы >>

Наибольший массив преступлений, которые совершаются на территории области - это кражи. Херсон Онлайн >>

Были задержаны 4 преступные группы общей численностью 13 человек, которые на территории Херсонской области использовали указанные технологии и особые методы конспирации.- Артур Иванович, что бы Вы пожелали херсонцам в преддверии новогодних праздников? Любимый Херсон >>

Что касается незаконного оборота наркотиков, то отмечу: в 2015 году штат управления противодействия наркопреступности ГУНП составлял 32 сотрудника, а в 2016 году, в связи с сокращением штатного расписания, предусмотрено только 17 должностей. Из-за этого резко увеличилась нагрузка на полицейских этого подразделения. Новости Херсонщины >>

ФОТО:

Любимый Херсон: Херсонцев ознакомили с итогами года по-полицейски

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