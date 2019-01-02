На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления главка Нацполиции и сотрудники ГСЧС. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> 15:45
Парень неудачно «пошутил», обидевшись на охрану ночного клуба В Суворовском районе Одессы задержан местный житель, который в ночь на 30 декабря угрожал взорвать ночной клуб. Факты >>
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Суворовского отдела полиции совместно с работниками управления СБ Украины в Одесской области в течение часа установили местонахождение и задержали правонарушителя. «Им оказался 20-летний горожанин, который объяснил причину «неудачной шутки» обидой на охрану заведения: «Не смог пройти face control». Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>