"Пришить" шпионаж не получилось

Исходя из "приговора", пришить бывшему милиционеру статью "терроризм" и "шпионаж" не получилось: Бражникова посадили только за незаконное хранение оружия Остров >> 30.07.2018 13:04

Так называемый "Верховный суд "ДНР" приговорил заместителя директора Донецкого энергозавода Евгения Бражникова, задержанного два года назад, к 8 годам колонии за хранение оружия. Фейковые судьи постановили признать его виновным в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Остров >> 30.07.2018 13:04