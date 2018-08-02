Розширений пошук
оновлено
02.08.2018
01:48

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Мітки сюжету

• Бражников . • задержание . • замдиректора . • разоблачение . • шпионаж • Евросоюз

"Пришить" шпионаж не получилось

Исходя из "приговора", пришить бывшему милиционеру статью "терроризм" и "шпионаж" не получилось: Бражникова посадили только за незаконное хранение оружия Остров >>  30.07.2018 13:04

Так называемый "Верховный суд "ДНР" приговорил заместителя директора Донецкого энергозавода Евгения Бражникова, задержанного два года назад, к 8 годам колонии за хранение оружия. Фейковые судьи постановили признать его виновным в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Остров >>


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