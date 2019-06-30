Промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации «ДНР». Остров >> 27.06.2019 18:50

СБУ прекратила схему поставок промышленного оборудования на оккупированные территории Донбасса Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует "ДС". Деловая столица (газета) >> 27.06.2019 18:18