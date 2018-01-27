Пострадавший был госпитализирован в республиканский травматологический центр. 62.ua — сайт города Донецка >> 24.01.2018 13:25
Житель оккупированного Донецка пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в Ленинском районе города. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
Накануне в 11:13 по улице Физкультурная Ленинского района Донецка в результате взрыва ВОП пострадал парень, 1997 года рождения. 62.ua — сайт города Донецка >>
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