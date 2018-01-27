Розширений пошук
оновлено
27.01.2018
11:20

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Донецк . • детонация . • житель . • мужчина . • физкультурный

В оккупированном Донецке мужчина подорвался на взрывном устройстве

В оккупированном Донецке мужчина подорвался на взрывном устройстве

Пострадавший был госпитализирован в республиканский травматологический центр. 62.ua — сайт города Донецка >>  24.01.2018 13:25

Житель оккупированного Донецка пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в Ленинском районе города. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

Накануне в 11:13 по улице Физкультурная Ленинского района Донецка в результате взрыва ВОП пострадал парень, 1997 года рождения. 62.ua — сайт города Донецка >>

ФОТО:

62.ua — сайт города Донецка: Житель Донецка пострадал в результате взрыва

Думка користувачів ресурсу Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

— Номинант на премию Дарвина..(( - News

Калейдоскоп подій




© 1998–2018 <МЕТА>