Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило планировавшийся на Рождество теракт в Сан-Франциско (штат Калифорния). Новости Сумм >> 23.12.2017 10:15
Уроженец Калифорнии находился в контакте с ИГ и хранил дома запас боеприпасов и компоненты взрывного устройства. Их он, возможно, планировал использовать для атаки на пирсе в Сан-Франциско. Новости Чернигова >>
Мужчина - родом из Модесто (штат Калифорния) и имел права на вождение буксировочного грузового автомобиля. В качестве места атаки он выбрал пирс 39 - торгово-развлекательный центр на пристани в Сан-Франциско, где всегда очень людно, много ресторанов, баров и сувенирных магазинов. Новости Сумм >>