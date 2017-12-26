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оновлено
26.12.2017
02:30

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Мітки сюжету

• Гудзон . • Сан-Франциско . • впервые появилась . • рождество . • теракт . • штат Калифорния

ФБР предотвратило теракт на Рождество в Сан-Франциско

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило планировавшийся на Рождество теракт в Сан-Франциско (штат Калифорния). Новости Сумм >>  23.12.2017 10:15

Уроженец Калифорнии находился в контакте с ИГ и хранил дома запас боеприпасов и компоненты взрывного устройства. Их он, возможно, планировал использовать для атаки на пирсе в Сан-Франциско. Новости Чернигова >>

Мужчина - родом из Модесто (штат Калифорния) и имел права на вождение буксировочного грузового автомобиля. В качестве места атаки он выбрал пирс 39 - торгово-развлекательный центр на пристани в Сан-Франциско, где всегда очень людно, много ресторанов, баров и сувенирных магазинов. Новости Сумм >>


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