Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило планировавшийся на Рождество теракт в Сан-Франциско (штат Калифорния). Новости Сумм >> 23.12.2017 10:15

Уроженец Калифорнии находился в контакте с ИГ и хранил дома запас боеприпасов и компоненты взрывного устройства. Их он, возможно, планировал использовать для атаки на пирсе в Сан-Франциско. Новости Чернигова >> 23.12.2017 10:10