Полиция Дании задержала гражданина Сирии, который подозревается в планировании теракта в Копенгагене. Фокус >> 22.12.2017 21:09

По данным полиции, мужчина планировал устроить взрыв в столице Дании вместе с 21-летним беженцем из Сирии Диабе Хадигом. Беженца задержали еще в ноябре прошлого года в Германии, когда тот пытался въехать в Данию.

При нем нашли рюкзак, в котором было 17 000 спичек, 17 аккумуляторов, фейерверки, два кухонных ножа и шесть раций.

В июле этого года Хадига был осужден немецким судом к 6,5 годам лишения свободы.

Полиция Дании задержала гражданина Сирии, который подозревается в планировании теракта в Копенгагене. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

30-летнего сирийца, который жил в Швеции, 22 декабря взяли под стражу на время проведения досудебного следствия по подозрению в попытке принять участие в нападении в Копенгагене в прошлом году.