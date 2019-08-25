Мероприятия по выявлению места противоправного хранения военных средств поражения проводились совместно с полицией. Луганский радар >> 22.08.2019 17:17
Обнаружили автоматы Калашникова и разные типы гранат В Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, которые были потеряны в боях 4-5 летней давности. Главком >>
Арсенал, обнаруженный в схроне, числится как потерянный в боях в 2014-2015 года. Остров >>
Тайник нашли в одном из поселков Новоайдарского района, в заброшенной школе. ГолосUA >>
Сотрудники Службы безопасности вместе с полицией обнаружили в заброшенной школе в районе проведения операции Объединенных сил тайник с оружием, которое считалось утраченным в боях в 2014 - 2015 годах. Багнет >>