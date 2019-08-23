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• боеприпасы . • пистолет . • правоохранители . • следователи . • торговец • Евросоюз

Пистолет за 4000 грн: в Николаеве на рынке задержали торговца оружием

Пистолет за 4000 грн: в Николаеве на рынке задержали торговца оружием

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на проведение экспертизы. Николаевский Обозреватель >>  20.08.2019 22:34

В сообщении Отдела коммуникации полиции Николаевской области говорится: Получив оперативную информацию о том, что человек продает оружие, правоохранители задокументировали уже два факта продажи пистолетов и патронов, и сегодня, во время очередного сбыта, задержали злоумышленника. Nikolaev24 >>

Сегодня, 20 августа, на территории рынка «Колос» в Ингульском районе Николаева сотрудники Управления уголовного розыска вместе со следователями Следственного управления ГУНП области задержали местного жителя во время очередной сделки по продаже оружия и боеприпасов. Николаевский Обозреватель >>


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Пистолет за 4000 грн: в Николаеве на рынке задержали торговца оружием Корабелов.инфо

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