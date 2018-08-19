Местными жителями возле контейнера для мусора выявлен подозрительный предмет. В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пожаром уничтожено стог сена (30 т) на пл. Cxid.info >> 16.08.2018 11:58

В результате обстрелов территории ЛНР получили повреждения 4 жилых дома в г. Ирмино. Cxid.info >> 16.08.2018 11:58

Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 17 пожаров без гибели и пострадавших Славяносербский р-н, п. Лозовской, ул. Шахтерская, 35. Cxid.info >> 16.08.2018 11:58