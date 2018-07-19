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оновлено
19.07.2018
07:11

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• Славянск . • Уголовный кодекса Украины . • Щурова . • гранатомет . • охранник • Евросоюз

В пансионате на Донбассе охранник бросил гранату в отдыхающих

В пансионате на Донбассе охранник бросил гранату в отдыхающих

Охранник задержан. В ходе обысков у него изъяты аналогичные взрывные предметы и запалы. Их происхождение устанавливается. RUpor.info >>  16.07.2018 18:56

Как установила местная полиция, охранник одного из соседних пансионатов во время словесного конфликта с отдыхающим бросил в толпу из шести человек самодельную гранату (заряд от гранатомета с приложенным запалом). Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

В воскресенье, 15 июля, в Донецкой области произошел взрыв на территории базы отдыха в поселке Щурово Лиманского района, в результате пострадали два человека. 1news.info >>

В поселке Щурово Донецкой области 62-летний охранник пансионата после конфликта с отдыхающими бросил в сторону оппонента гранату, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщается на сайте полиции Славянска. RUpor.info >>

ФОТО:

Ukrnews24.net: Охранник пансионата в Донецкой области бросил гранату в отдыхающих

Думка користувачів ресурсу Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

— ))))))) Вот и я о том же!))))) Сработала "профессиональная привычка!)) Говорю же : их у психиатра надо проверять.)) - Георгий Терапевт
— Так этот охранник эту базу от отдыхающих что ли "охранял"?!)) Охренеть..(( - News

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