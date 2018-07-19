Охранник задержан. В ходе обысков у него изъяты аналогичные взрывные предметы и запалы. Их происхождение устанавливается. RUpor.info >> 16.07.2018 18:56
Как установила местная полиция, охранник одного из соседних пансионатов во время словесного конфликта с отдыхающим бросил в толпу из шести человек самодельную гранату (заряд от гранатомета с приложенным запалом). Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>
В воскресенье, 15 июля, в Донецкой области произошел взрыв на территории базы отдыха в поселке Щурово Лиманского района, в результате пострадали два человека. 1news.info >>
В поселке Щурово Донецкой области 62-летний охранник пансионата после конфликта с отдыхающими бросил в сторону оппонента гранату, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщается на сайте полиции Славянска. RUpor.info >>
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