Охранник задержан. В ходе обысков у него изъяты аналогичные взрывные предметы и запалы. Их происхождение устанавливается. RUpor.info >> 16.07.2018 18:56

Как установила местная полиция, охранник одного из соседних пансионатов во время словесного конфликта с отдыхающим бросил в толпу из шести человек самодельную гранату (заряд от гранатомета с приложенным запалом). Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> 16.07.2018 17:20

В воскресенье, 15 июля, в Донецкой области произошел взрыв на территории базы отдыха в поселке Щурово Лиманского района, в результате пострадали два человека. 1news.info >> 16.07.2018 17:36