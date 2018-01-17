Когда взорвалась Васильковская нефтебаза, пресс-служба Бибы заявляла о теракте. RedAxe Media >> 14.01.2018 21:32

Летом 2015 года на Васильковской нефтебазе, принадлежащей БРСМ- Нафта, произошла трагедия. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> 14.01.2018 18:21

Как известно из судебных реестров, высший административный суд Украины 6 декабря 2017 года подтвердил законность доначисления ООО «Стейт Оил» (управляющая компания операционной деятельности сети АЗС, которой руководит единолично Андрей Биба ) 1.8 млрд. Гривен налога на прибыль и акциз. Politica.com.ua >> 14.01.2018 20:54