Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское. Сайт города Доброполье >> 11.07.2018 09:54

Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет. Kharkiv Today >> 11.07.2018 06:43

Боевики почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Медиа-Центр «Вчасно UA» >> 11.07.2018 08:30