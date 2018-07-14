Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское. Сайт города Доброполье >> 11.07.2018 09:54
Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет. Kharkiv Today >>
Боевики почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Медиа-Центр «Вчасно UA» >>
"За сутки противник 20 раз нарушал установленное перемирие… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" Остров >>