На Донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Авдеевки и Опытного». Reporter UA >> 11.07.2018 11:41

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. ГолосUA >> 11.07.2018 08:59

Российские наемники 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> 11.07.2018 09:00

За сутки противник 20 раз нарушал установлено перемирие. CityNews >> 11.07.2018 09:14