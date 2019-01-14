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На Львовщине задержали священника с арсеналом оружия

На Львовщине задержали священника с арсеналом оружия

Священника задержали еще 15 декабря прошлого года; ранее официальной информации о происшествии обнародовано не было. Багнет >>  11.01.2019 10:58

Мостиский районный суд избрали священнику, которого подозревают в незаконном обращении с оружием, меру пресечения в виде содержания под стражей. «Священнослужителю Православной церкви, благочинного Львовского округа Российской истинно-православной церкви сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)», - сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области. CityNews >>


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