Священника задержали еще 15 декабря прошлого года; ранее официальной информации о происшествии обнародовано не было. Багнет >> 11.01.2019 10:58

Мостиский районный суд избрали священнику, которого подозревают в незаконном обращении с оружием, меру пресечения в виде содержания под стражей. «Священнослужителю Православной церкви, благочинного Львовского округа Российской истинно-православной церкви сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)», - сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области. CityNews >> 11.01.2019 10:23