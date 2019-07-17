рядом с Богдановкой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >> 09.07.2019 08:00

За сутки, 21 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 62.ua — сайт города Донецка >> 22.06.2019 10:03

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил. 62.ua — сайт города Донецка >> 23.06.2019 10:05

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз: неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем. 62.ua — сайт города Донецка >> 26.06.2019 08:00