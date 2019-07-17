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оновлено
17.07.2019
14:39

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За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие: погиб один и ранены восемь воинов ВСУ

За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие: погиб один и ранены восемь воинов ВСУ

рядом с Богдановкой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >>  09.07.2019 08:00

За сутки, 21 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 62.ua — сайт города Донецка >>

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил. 62.ua — сайт города Донецка >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз: неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем. 62.ua — сайт города Донецка >>

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму. 62.ua — сайт города Донецка >>

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