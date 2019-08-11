08.08.2019 20:30 Facenews Служба безопасности Украины задержала гражданина России, который подозревается в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области. Kopirkin >> 08.08.2019 23:45

Оперативники задокументировали, что россиянин, проживавший в Черкасской области, занимается изготовлением взрывчатых веществ и самодельных бомб. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины. Во время обыска у него дома нашли три взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатки, записи с химическими формулами, специализированную литературу и схемы изготовления взрывчатки. Также найдены материалы, которые свидетельствуют о сборе информации про аэродром. RUpor.info >> 08.08.2019 19:31