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оновлено
12.06.2019
14:35

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Мітки сюжету

• боевая машина пехоты . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

Трое раненых украинских бойцов и семь раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС

Трое раненых украинских бойцов и семь раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС

дважды возле населенного пункта Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 10:26

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз. 057.ua — сайт города Харькова >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Пищевик - со станкового противотанкового гранатомета. 057.ua — сайт города Харькова >>

Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>

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057.ua — сайт города Харькова: Уничтоженная техника и 10 раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС 057.ua — сайт города Харькова: Обстрелы позиций украинских бойцов и двое раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС 057.ua — сайт города Харькова: Трое раненых украинских бойцов и семь раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС

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