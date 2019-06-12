дважды возле населенного пункта Широкино - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:26
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз. 057.ua — сайт города Харькова >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Пищевик - со станкового противотанкового гранатомета. 057.ua — сайт города Харькова >>
Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>