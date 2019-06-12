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оновлено
12.06.2019
14:35

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Мітки сюжету

• боевая машина пехоты . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

ООС: Боевики открывали огонь 24 раза, ранив троих военных

ООС: Боевики открывали огонь 24 раза, ранив троих военных

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. forUm >>  сьогодні, 09:09

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Сайт города Артемовска >>

Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: Водяное - стрелковое оружие; CityNews >>

11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. forUm >>

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6264.com.ua - сайт города Краматорска: Сутки в ООС: боевики открывали огонь 17 раз, ни один украинский военный не пострадал

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