С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. forUm >> сьогодні, 09:09

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Сайт города Артемовска >> 07.06.2019 13:52

Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> вчора, 09:04

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: Водяное - стрелковое оружие; CityNews >> сьогодні, 07:25