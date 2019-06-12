С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. forUm >> сьогодні, 09:09
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Сайт города Артемовска >>
Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: Водяное - стрелковое оружие; CityNews >>
11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. forUm >>